المالية: صرف مرتبات العاملين 23 أغسطس

تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أغسطس2020 اعتبارًا من بعد غد 23 أغسطس بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2020/ 2021.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه يتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأضاف "عواد" أنه تم وضع مواعيد صرف مُحددة لمرتبات شهر أغسطس لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفي مقدمتها: مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.