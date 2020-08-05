مصادر بالصحة: أعداد مصابي كورونا مستمرة في الانخفاض ونصل للزيرو منتصف سبتمبر

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان عن استمرار انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم الخامس علي التوالي .

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة للوطن أن منحني الإصابات بشكل عام في الانخفاض والحالات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة.

وأضافت المصادر اننا سنصل لزيرو اصابات خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل ولكن الحالات الحادة وباقي الإصابات ستكون بين البسيطة والمتوسطة والاعراض ستتمثل في البرد.

وقالت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس ، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و 4912 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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