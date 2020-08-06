"رجعت من الفرح وقالتلي أنا أحسن منك".. تفاصيل مقتل سيدة على يد سلفتها

"كانت بتحرق دمي كل شوية وتقولي أنا أحسن منك في كل حاجة، وكمان كانت بتتعمد تستفزني عشان عارفة إني عصبية زيادة عن اللزوم عشان كده قتلتها".. هذه الكلمات كانت ملخص اعتراف سيدة أربعينية بقتل سلفتها بضربها بقطعة حديد على رأسها وخنقها حتى الموت داخل حظيرة مواشي في قنا.

وشرحت المتهمة تفاصيل جريمتها أمام جهات التحقيق التي نسبت إليها تهمة القتل العمد وقررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وادعت المتهمة أنها لم تخطط لجريمة وأنها حدثت وقت تعرضها للاستفزاز من قبل المجني عليها خلال جلوسهما سويًا لتسوية خلافاتهما القديمة عقب عودة المجني عليها فهمية سليم من حفل زفاف أحد أقاربها.

"كنا بنتكلم عادي وفجأة لقيتها شتمتني وكمان ضربني على وشي بالقلم وجرت" واصلت المتهمة "صابرين.أ" اعترافها بتفاصيل الجريمة وأنها لحقت بالمجني عليها أمام حظيرة المواشي الخاصة بمنزل زوجها وضربتها بقطعة حديد على رأسها وبعدها خنقتها ثم سحبت جثمانها وألقت بها داخل الحظيرة وعادت إلي منزلها على بعد أمتار من الحادث وكأن شيئًا لم يكن حتى اكتشف زوج المجني عليها وفاتها وأبلغ الشرطة.

كانت الأجهزة الأمنية في قنا، كشفت غموض العثور على جثة ربة منزل، داخل حظيرة مواشي بمركز قوص جنوبي قنا، فجر أمس.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، بالعثور على جثة فهيمة سليم محمد ، 42 عامًا، ربة منزل، بها آثار خنق في الرقبة وضرب بالوجه والرأس، ملقاة في حظيرة مواشي، في قرية حجازة بحري، التابعة لدائرة المركز.

وأفادت تحريات المباحث أن المجني عليها كانت تحضر حفل زفاف أحد أقاربها، وعادت إلى حوش مواشي ملك زوجها، حتى تسقي وتطعم المواشي واختفت، و عثر على جثتها داخل الحوش، وتوصلت التحريات إلى أن " سلفتها"، صابرين وأن الجريمة حدثت بسبب الغيرة.