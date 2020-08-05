مروان يوسف نجم ستار أكاديمي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن اللبناني مروان يوسف نجم ستار أكاديمي، والذي حصل على اللقب منذ 3 سنوات إصابته بفيروس كورونا والذي اكتشفه بطريق الصدفة.

وكتب يوسف عبر انستجرام "مرحبا ياجماعة عادة ما بطل وأحكي بأي موضوع بس هلا حسيت إني بدي أحكي.. امبارح كان عندي عملية صغيرة وطلب مني تحليل Pcr لفيروس كورونا وعملته وظهر إيجابي.. وبما إن إرادة الله فوق كل اعتبار وأنا عندي ثقة بهذا ولم أخف من الفيروس وطلب كل من يخاف يعلم أن هالمرحلة راح تمر.. وكل من خالطني بهذه الفترة يحجر نفسه وشكرا لكل من وقف بجانبي".