تعرف على إجراءات علاج الإدمان في مركز مكافحة تعاطي المواد المخدرة

كشف عمرو عثمان، مدير مركز مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن إجراءات علاج مرضى الإدمان بالمركز، مشيرا إلى أن البداية تكون من خلال الاتصال بالخط الساخن، ثم التحويل إلى أقرب مستشفى شريكة مع المركز لتلقي العلاج.

واوضح عثمان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يتم استقبال الحالات المحولة من الخط الساخن بناءً على قائمة بأسماء المرضى الذين تم تسجيل أسمائهم قبل ذهابهم إلى المستشفى، مؤكدا أن ضوابط العمل كالتالى:

- تبدأ جلسة الأخصائى النفسى بالخط الساخن بإجراء مقابلات مع المرضى، وملء استمارة الخط الساخن والقيام بإجراء مجموعة من الاختبارات والمقاييس النفسية تمهيداً لإعداد تقرير إكلينيكى عن الحالة (المرضى الجدد).

- يعقب جلسة الأخصائى جلسة مع الطبيب المعالج حيث يقوم بالكشف على المرضى، وعمل جلسات تحفيزية لهم ثم إعداد تقرير يتضمن تقييم إكلينيكى عن كل حالة.

- يتابع كلاً من الطبيب المعالج والأخصائى بمتابعة الحالات القدامى، وفى نهاية اليوم يتم تحديد المرضى الذين سيتم علاجهم بالقسم الداخلى بالمستشفى وفقاً للمعايير المتبعة لاختيارهم بموجب خطاب تحويل صادر من الصندوق.

- يتابع أخصائيو الخط الساخن بالمستشفيات بمتابعة الإجراءات التى يحتاجها المرضى إلى أن يتم الانتهاء من الكشف فى العيادات الخارجية أو الحجز الداخلى.

- وأكد أن الخدمات العلاجية التى تقدم من خلال الخط الساخن تتضمن:

1- علاج طبي ويشتمل على

أ- علاج أعراض الانسحاب (تطهير الجسم من السموم).

ب- علاج طبي يعالج الأمراض الجسمية المرتبطة بالتعاطى.

2- علاج نفسى: ويشتمل على

علاج نفسى فردي، علاج نفسى جمعي، مقابلات دافعية، علاج تبصيري، علاج نفسى سلوكي معرفي، يتم من خلاله توظيف وإيجاد الإيجابية وتدريب المرضى على تعديل أفكارهم تجاه تعاطى المخدرات واستعادة ثقتهم في أنفسهم، وتصحيح صورة الذات، وتقييم القدرات الحقيقية، وتعلم سلوكيات أخرى، وذلك بالمستفيات التالية:

مستشفى المنيا للصحة النفسية بالمنيا

مركز العزيمة بالمنيا

مستشفى أسيوط للصحة النفسية بأسيوط

مستشفى بور سعيد للصحة النفسية

مستشفى المنصورة الجامعى بالدقهلية

مستشفى المعمورة للطب النفسى بالإسكندرية

واحة الأمل " كاريتاس" بالإسكندرية

المركز الوطنى لعلاج الفيروسات بالإسماعيلية

مستشفى العزازى بالشرقية

مستشفى طنطا للصحة النفسية

مستشفى شبراقاص بالغربية

مستشفى بنها للحة النفسية بالقليوبية

مستشفى الخانكة للصحة النفسية بالقليوبية

مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية بالمنوفية

مستشفى قصر العينى بالجيزة

مستشفى القوات المسلحة بالمعادى

العباسية للصحة النفسية حلوان للصحة النفسية

مصر الجديدة للصحة النفسية

مستشفى الحسين الجامعى بمحافظة القاهرة

مستشفى أسوان للصحة النفسية

مركز العزيمة بمطروح.