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محمود مسلم

"بلاك تيما" يحتفل بعيد ميلاده الــ16 في الأوبرا

كتب:

أبانوب رجائي
10:15 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
بلاك تيما

بلاك تيما

أقيم منذ قليل بدار الأوبرا المصرية، حفل فرقة بلاك تيما بمناسبة مرور 16 عاما على تأسيسها وذلك في مسرح "النافورة".

وقدم "بلاك تيما" عددا من أغنياته التي اشتهر بها على مدار مشواره مثل "بحار" وأخبار أهرام جمهورية، كما غنوا أغنية "نعناع الجنينة" لمحمد منير.

جدير بالذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر، كما نال العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط.

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