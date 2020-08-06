عمال السويس: نثق في القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ

أكد عدد كبير من العمال بالمناطق الصناعية بمحافظة السويس، مشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ للتصويت بالانتخابات داخل جميع أحياء المحافظة.

ويقع داخل محافظة السويس عدد من المناطق الصناعية الهامة من بينها شمال غرب خليج السويس وبمنطقة الأدبية وشركات داخل المحافظة.

وعقد العمال أكثر من لقاء و4 مؤتمرات مع مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر المحاسب أحمد خشانة والدكتور سيد عبده مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد، وأعلنوا تأييدهم لهم.

وقال عيد عرنوس، موظف بشركة السويس لمشتقات الميثانول، إننا سنشارك في انتخابات مجلس الشيوخ وندعوا المواطنين جميعا للمشاركة، ونؤكد دعمنا لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر والدكتور سيد عبده المرشح على المقعد الفردي.

وأكد أن محافظة السويس جرى تنفيذ مشاريع عديدة لتطويرها، ونحن متأكدين من قدرة مرشحي القائمة الوطنية على الاستمرار في تطوير المحافظة، خاصة أن لهم برنامج واضح.

وقال محمد عطا، موظف بشركة سيراميك، إننا سنؤكد من خلال المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ حبنا جميعا لمحافظة السويس بمواصلة التطوير داخل المحافظة، ونثق في المرشحين الدكتور سيد عبده والمحاسب أحمد خشانه.