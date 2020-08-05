إصابة وزير الصحة الجامبي بكورونا بعد إصابة 3 وزراء ونائبة الرئيس

قالت وزارة الصحة الجامبية، إن وزير الصحة أمادو ساماته، وضع في الحجر الصحي، بعدما أثبتت الاختبارات إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ودخل ساماته الحجر الصحي بعد التأكد من إصابة 3 وزراء آخرين في وقت سابق، وهم وزير المالية مامبوري نجي، ووزير الطاقة فافا سانيانج، ووزيرة الزراعة آمي فابوريه.

وقالت وزارة الصحة الجامبية في بيان صحفي: "إن النتائج الأولية لأول اختبار لكوفيد-19 لوزير الصحة غير حاسمة. وخلال انتظاره المزيد من الاختبارات، سيواصل الدكتور ساماته بحالته المعنوية العالية قيادة عمليات وزارة الصحة من الحجر الصحي".