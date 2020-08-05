شركة تعلن حاجتها لموظفين.. مرتب ليك ومرتب لأسرة فقيرة

أمام محطة مترو أنفاق حلوان، وقف أحدهم وفي يديه مجموعة من ورق إعلانات التوظيف لإحدى الشركات، يوزعها على المارة ورقة تلو الأخرى، ورغم كونه مشهدًا مألوفًا في الشارع المصري، إلا أن المحتوى المكتوب داخل الإعلان لم يكن مألوفًا هذه المرة، بداية من عنوانه "عمل وصدقة" الذي كان لافتًا للانتباه، ومرورًا بديباجة الإعلان التي تقول: "في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.. تعلن مجموعة شركات الرحمة جروب عن فرصة عمل بمرتب مجزي إليك + مرتب ثابت إلى أسرة فقيرة بجوارك".

أنصاري صيام، رئيس مجلس إدارة الشركة صاحبة الإعلان، يقول إن هذا هو أساس العمل داخل شركته التي تعمل في مجال استيراد وتصدير الملابس وتسويقها بشكل مباشر عن طريق مكاتب تابعة للشركة، الأمر الذي يحاول من خلال الجمع بين العمل والصدقة: "ده بيدي دافع للناس لأنه من خلال شغله بيطلع صدقات لأسر فقيرة"، مشيرًا إلى أن الفكرة بدأت معهم بعد عيد الفطر الماضي: "ده كان بسبب الظروف الصعبة اللي أغلب الناس بقت عايشه فيها الفترة دي، وحاولنا يبقى لينا دور".

طريقة اختيار الأسرة وتحديد المرتب لها يسير وفق آلية محددة داخل الشركة، بحسب قول "أنصاري"، تبدأ من ترشيح الموظف نفسه لعدد من الأسر في محيط معارفه، وبعدها تقوم الشركة بتحديد الأحق منهم لاختيار أسرة من بينهم، وهكذا بين كل موظف: "أكيد كل واحد فينا عنده ناس قرايبه أو جيرانه ظروفهم تعبانة شوية، ولما بيتم اختيار الأسرة بيتم تخصيص مرتب ليها"، موضحًا أن هذا المرتب يساهم في إخراجه الموظف نفسه: "تحديد المرتب بيكون بناء على نسبة البيع اللي بيوصل لها المندوب، وكله بيكمل بعضه، يعني بيكون فيه ناس نسبة بيعها كبيرة وناس نسبة بيعها قليلة، وكل ده بيتحط في صندوق وفي آخر الشهر بيتم توزيعها".