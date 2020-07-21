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منها ضبط 8 مليون جنيه قضايا توظيف أموال ونصب.. جهود مباحث الأموال العامة 

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الوطن
11:53 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
مباحث الأموال العامة

مباحث الأموال العامة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع..

فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (3) قضايا "توظيف أموال – نصب – مخالفة مطابع" مُتهم فيها عدد (4) أشخاص .. بمضبوطات بلغت قرابة (8 مليون جنيه مصرى تم ضبطها مستندياً) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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