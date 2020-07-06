في 24 ساعة.. ضبط 3 قضايا توظيف أموال وتزييف أوراق بـ4 ملايين جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة التابعة لـوزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط أشكال الخروج عن القانون في مجال عمل الإدارة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا "تسهيل استيلاء على المال العام - توظيف أموال - تزوير أوراق" مُتهم فيها 5 أشخاص بقيمة مالية بلغت أكثر من 4 ملايين جنيه.

ضبط موظف بريد بشمال سيناء لاستغلال موقعه الوظيفي وتلقي حوالات بريدية للاستفاده من الأرباح

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء استغلال (موظف بأحد مكاتب البريد بمحافظة شمال سيناء) موقعه الوظيفي والقيام بتلقي قيمة الحوالات البريدية من المواطنين راغبي إرسالها على حسابه الشخصى وتركها لمدة 72 ساعة مستفيداً من الأرباح خلال تلك الفترة وإرسالها لمستحقيها عقب ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 6 أشهر طبقاً للفحص المستندى بلغت (2 مليون و500 ألف جنيه).

ضبط شخص بالإسكندرية نصب على المواطنين واستولى على 4 ملايين جنيه بدعوى توظيفها

كما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، من 4 أشخاص بقيام (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية "له معلومات جنائية") بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم وتوقفه عن السداد ورفضه رد أصل المبالغ المالية .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، كما تبين قيام المشكو في حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً بمجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (4 ملايين جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.