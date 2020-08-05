ديانا حداد بعد انفجار بيروت: كفانا سكوتا عن الحق

أعلنت المطربة ديانا حداد غضبها الشديد وحزنها على لبنان، مطالبة بمحاسبة المتسبب في تدمير البلد، وذلك بعد الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت.

وكتبت ديانا عبر تويتر "من هون بدأت القصة الحزينة.. الله يرحم الشهداء والأبرياء من شبابنا وبناتنا وأهالينا وأولادنا..‏ والمفروض ما تمرأ هالقصة بدون محاسبة اللي كانوا ورا هالمأساة خلاص كفانا سكوت عن الحق".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.