ضحاياه من بلدان مختلفة.. كيف تحدد هوية الجثث المتفحمة في انفجار بيروت؟

قتل عدد من العرب والأجانب في لبنان، وتعرضوا لإصابات بالغة، من جراء الانفجار الضخم الذي هز بيروت، مساء الثلاثاء، وأدى إلى دمار هائل امتد لمسافة أكثر من 20 كيلومترا، بسبب انفجار مستودع يحتوي على نترات الأمونيوم في مرفأ المدينة.

السفارة المصرية في بيروت، أعلنت في بيان عبر صفحتها في فيسبوك، إن أحد مواطنيها قُتل في انفجار بيروت، قبل أن يزيد عددهم لـ3 أشخاص، ضمن الجثث التي راحت ضحية الانفجار وتفحمت جثثها، فضلًا عن الإصابات التي طالت العديد من المواطنين في بلدان عربية مختلفة.

عدد من الجثث المفقودة والمتفحمة، تم التعرف عليها، وإيجاد أصلها ونسبها، رغم اختفاء ملامحها، ومن بينهم المصريون الثلاثة، ما أثار التساؤل حول كيفية التعرف على هوية شخص دون وجود ملامحه.

أستاذ طب شرعي: يتم اللجوء إلى تحليل "DNA" للتعرف على ضحايا الكوارث

طرق عديدة يمكن من خلالها التعرف على جثة الشخص المفقود أوضحتها الدكتورة سمر عبدالعظيم، أستاذ الطب الشرعي، تبدأ بمحاولة الأهل التعرف على الشخص من خلال ملامح وجه، وإذ كانت مشوهة يمكن اللجوء إلى مقارنة الأسنان، وتلك الحالة يتم اللجواء إلى حل آخر هو البحث عن علامة مميزة في الجسم، والتي يمكن من خلالها التعرف على جثته.

وأضافت عبدالعظيم لـ"الوطن"، أنه إذ فشلت المحاولات السابقة يتم اللجوء إلى تحليل "DNA"، ويتم ذلك من خلال تحليل عينة حيوية من جسد الشخص المشتبه في جثته وتكون في شكل عرق أو شعر أو حيوانات منوية.

كما أشارت أستاذ الطب الشرعي، إلى أنه بعد تحليل عينة المتوفى، يتم البحث عن عينة أخرى في منزل الشخص المفقود سواء عرق في ملابس استخدمها أو شعر على سريره أو غيرها من الأشياء التي تنتج نتيجة "DNA".

وتسبب انفجار ضخم بمدينة بيروت في لبنان، في قتل وجرح عدد من المواطنين، مساء الثلاثاء، عقب انفجار مستودع يحتوي على نترات الأمونيوم في مرفأ المدينة.