فيديو.. الرئيس اللبناني يقف دقيقة حداد على ضحايا انفجار مرفأ بيروت

وقف الرئيس اللبناني ميشال عون وأعضاء مجلس الوزراء، دقيقة صمت حدادا على ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وذلك قبل انطلاق جلسة طارئة لبحث تداعيات الانفجار في القصر الجمهوري بعبدا.

عقّب الرئيس اللبناني ميشال عون، على الانفجار الذي وقع أمس في بيروت، قائلا إنّه لن يمنعنا من التأكيد لأهل الشهداء والجرحى أولا ولجميع اللبنانيين، أننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن ومحاسبة المسؤولين والمقصرين وإنزال أشد العقوبات بهم، وسنعلن بشفافية نتائج التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق وترفع نتائجها للقضاء المختص.

وأضاف عون، خلال كلمة ألقاها، أود أن أنوه أنّه وسط دخان ليل أمس ونيرانه ودماره بهمة اللبنانيين الذين تداعوا إلى مكان الانفجار ومحيطه والمستشفيات لتقديم الدعم والمساعدة، وقدموا بذلك صورة ناصعة لروح الوطنية والخير التي يحركنا.

وأنوه بعمل الأجهزة الأمنية والأطقم الطبية والإسعافية والصليب الأحمر والدفاع المدني وفوز الأطفال واستنفارها بكل طاقتها وعناصرها وإمكاناتها لتقديم الإسعافات ونقل المصابين للمستشفيات وتأمين المسكن لكل العائلات التي تضررت مساكنهم.

ودعا الهيئة العليا للإغاثة لتكثيف عملها لإجراء مسح شامل للأضرار وتقديم التعويضات اللازمة، موجها الشكر للمسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة، والذين اتصلوا بنا وأعربوا عن دعمهم للبنان ووقوفهم إلى جانب شعبه في محنته، ورغبتهم بتقديم المساعدة، وأناشدهم بالإسراع بالمساعدات لدعم المستشفيات وعائلتنا المنكوبة وترميم الدمار الذي حدث في الأبنية، خاصة أننا نعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وأضاف: "في هذه اللحظة الحزينة أتوجه بقلبي ومشاعري لعائلات الشهداء، مقدما لهم تعازيي الحارة، وأسأل الله أن يشفي الجرحى ويضمد القلوب المكسورة ويمدنا جميعا بالطاقة والعزم، للوقوف معا لمواجهة الحروق الأليمة التي شوهت وجه بيروت، هذه المدينة العريقة المحبة للحياة التي صدر ألمها بالأمس للعالم بأسره".