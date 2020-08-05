الإعلام اللبنانية: تحقيقات انفجار بيروت ستشمل شخصيات أمنية وقضائية

قالت منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، إن السلطة العسكرية في البلاد ستتولى حفظ الأمن في لبنان لحين الانتهاء من التحقيقات التي تم فتحها لمعرفة السبب وراء انفجار مرفأ بيروت.

وأضافت "عبد الصمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات التي تتم في التحقيقات، يشارك فيها عدد من الوزراء والأجهزة الأمنية، لمعرفة الخلل والتقصير الذي تسبب في تواجد كميات المتفجرات في مرفأ لبنان حتى الآن.

وأشارت إلى التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت ستشمل جهات قضائية وأمنية ومسئولين في الحكومة، مؤكدة أن هناك تعاونا بين جميع الأجهزة الإدارية في لبنان من أجل تدارك تلك الكارثة التي خلفت آلاف المصابين والقتلى.