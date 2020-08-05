غرامات السكة الحديد: 50 جنيها للقطارات الروسية و40 لـVIP و70 للتدخين

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنفيذ مبادرة عودة الانضباط داخل المحطات والقطارات، تزامنا مع تحديث منظومة السكة الحديد من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، وذلك لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وفرضت الهيئة غرامة جديدة على الركاب حال استقلال القطارات بدون تذكرة، مؤكدة أنه لن يتم السماح لأى راكب باستقلال القطار دون تذكرة، موضحة أن هذه الغرامات تساعد فى تنفيذ الخطط الشاملة لتطوير وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن هناك حالة من الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية، مشيرا إلى أن هناك طفرة كبيرة تحديث فى جميع عناصر المنظومة، موضحا أن الهيئة تسعى إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلى والبحرى.

وأضاف رسلان، فى تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم الدفع بنحو 38 قطارا جديدا على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى، بواقع 3 قطارات روسية جديدة، و35 قطارا تم إعادة تأهيلهم وصيانتهم، لافتا إلى أن الهيئة لن ولم تسمح باستقلال أى راكب للقطارات دون دفع قيمة التذكرة، مؤكدا أن القطارات تقل نحو 360 مليون راكب سنويا.

وجاءت غرامات التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات الجديدة، إضافة إلى غرامات مخالفة تعليمات هيئة السكة الحديد، كالتالى:

1- 50 جنيها غرامة حالة استقلال القطارات الروسية الجديدة ذات التهوية الديناميكية (العادية) بدون تذكرة.

2- 40 جنيها غرامة حال استقلال القطارات الـVIP الدرجة الأولى.

3- 30 جنيها غرامة حال استقلال القطارات المكيفة والأسباني والفرنساوى "الدرجة الثانية".

4- 20 جنيها غرامة حال استقلال القطارات المميزة والمطورة "الدرجة الثالثة".

5- 10 جنيهات غرامة حال استقلال قطارات الضواحى.

6- 70 جنيها غرامة التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء رحلة القطار أو أثناء توقفه.

7- 200 جنيه غرامة العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط.

8- 200 جنيه غرامة حال ركوب المواطنين أعلى أسطح القطارات أو بين عرباته أو فى أى مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر.

9- 210 جنيه فى حالة حمل الراكب أي مواد قابلة للإشتعال.

10- 50 جنيها غرامة فى حالة النزول والصعود من القطارات أثناء مسيرها أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

11- 210 جنيهات غرامة فى حال حمل الأثقال الكبيرة التى تعرض الجمهور للمضايقة والأذى.

12- 50 جنيها غرامة فى حالات إلقاء المخالفات أو البصق داخل المحطات أو القطارات.

13- 50 جنيها غرامة فى حالة العبور من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة.

14- 50 جنيها غرامة فى حالة دخول منشآت السكة الحديد وملحقاتها بدون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك.