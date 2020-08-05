ماجدة الرومي عن انفجارات بيروت: مؤامرة ضد لبنان.. الناس كانت بتطير

وجهت الفنانة ماجدة الرومي، الشكر والتقدير للشعب اللبناني، قائلة: "نحن ننحني لعظمته ووقفته وتضامنه وقدرته على استكمال الحياة"، وذكرت أن الشعب اللبناني وقف اليوم على الطرقات من أجل أن يجمع الحطام الذي خلفته انفجارات ضخمة في العاصمة بيروت.

وأضافت "الرومي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الشعب استطاع أن يكمل طريقه ويلملم جراحه، كما أنها حضرت كل حروب لبنان وكانت أثناء الحرب تنفجر الأسلحة أمام البناية التي تقطن بها ولكن لم تر مثل هذه الانفجارات الأخيرة طوال حياتها.

وتابعت : "الناس كانت بتطير، وبيروت بتدمر في ثواني، فيه مؤامرة ضدنا، شوية يقولوا ده انفجار ناتج عن إهمال ولكن أنا ما بصدق هذه الرواية، نحن نتعرض لجريمة بحقنا من وقت طويل ولا أميل لهذا الانطباع بأنه نتج عن إهمال، لبنان تتعرض لعملية تفتيت كي تصبح حلقات صغيرة".