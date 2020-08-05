إصابات كورونا عالميا تقترب من 19 مليون.. وإجراءات جديدة في أمستردام

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 18.873.702 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 708.139 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 12.060.125 حالة.

وطالبت عمدة مدينة أمستردام الهولندية فيمكي هالسيما، اليوم، بإلزام السكان بارتداء الأقنعة الطبية في الأماكن المزدحمة بالعاصمة، رغم عدم اتخاذ الحكومة الهولندية المسار نفسه حيث لم تنصح الهولنديين بارتداء الأقنعة الطبية لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأمرت هالسيما، بتطبيق إجراء الأقنعة الطبية على العامة بالاتفاق مع السلطات الصحية كجزء من تجربة لمعرفة تأثيرها الحقيقي على تفشي كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال المتحدث باسم عمدة أمستردام سيباستيان ميجر، إن "هناك اعتقاد بأن التأثير سيكون فوريا فالناس عندما ترتدي الأقنعة الطبية ستكون أكثر وعيا بالجائحة، لذلك نعتقد أنها ستساعد على الحد من تفشي الفيروس".

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن العاملين المدنيين بدأوا في توزيع منشورات على السياح والمقيمين في العاصمة الهولندية تشرح القواعد الجديدة، موضحة أن غرامة عدم الالتزام بارتداء الأقنعة الطبية تصل إلى 95 يورو.

وأوضحت "الجارديان"، أن هولندا مثل الدول الأوروبية الأخرى تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات بكورونا المستجد بعد تخفيف قيود الإغلاق العام خلال يوليو الماضي، حيث أبلغت السلطات الهولندية، أمس الثلاثاء، عن تضاعف الإصابات الجديدة عن الأسبوع الماضي، وبلغت 2588 إصابة جديدة، ما دفعها إلى إغلاق عدد من الحانات التي شهدت تفشيا للفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وتابعت الصحيفة البريطانية قائلة، إن رئيس الوزراء الهولندي مارك روت سيقطع عطلة قصيرة لتقديم خطاب عام، الخميس المقبل، يناقش فيه ظاهرة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كوفيد-19.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في إندونيسيا إلى 116 ألفا و781 حالة

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1815 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد، و64 حالة وفاة، موضحة في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 116 ألفا و781 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و452 حالة، وفقا لمخا ذكرته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي ليصل إلى 73 ألفا و889 حالة.

ارتفاع إجمالي الشفاء من الوباء في السعودية إلى 245314 حالة

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1626 حالة تعاف من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصبح الإجمالي 245314 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وقالت الوزارة السعودية، إنه جرى تسجيل 1389 حالة إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 282824 حالة.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3020 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 34490 والحالات الحرجة 1991حالة.

رفع الإغلاق التام في سلطنة عمان اعتبارا من السبت المقبل

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 585 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة إلى 80286 حالة.

وذكرت الصحة العمانية في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أنه جرى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة لمصابين بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس في السلطنة 488 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس بلغت 69803 حالات.

من جانبها، أعلنت اللجنة العمانية العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا المستجد عن رفع الإغلاق التام بين محافظات السلطنة في السادسة من صباح السبت المقبل.

وقررت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي، اليوم، تقليص ساعات منع الحركة ليلا في كافة محافظات السلطنة لتكون ما بين الساعة التاسعة ليلا وحتى الخامسة صباحا، وذلك اعتبارا من مساء يوم السبت المقبل وحتى صباح السبت الموافق 15 أغسطس الجاري، مشيرة إلى استمرار إغلاق محافظة ظفار حتى إشعار آخر.

وفي فلسطين، أشارت وزارة الخارجية والمغتربين، إلى ارتفاع حالات الوفاة في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم إلى 206 أشخاص، والإصابات إلى 4085، وحالات التعافي إلى 1710 حالة.

من جانبه، قال فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة في صفوف الجالية في كل من: شيكاجو، وميتشجين، ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2228، في حين لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لليوم التاسع على التوالي، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 69 حالة.

تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة؛ منها واحدة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الانتشار الوبائي إلى 1231.

وأشار جابر - خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"- إلى أن 5 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 1177 حالة، فيما يتلقى 69 مصابا العلاج، وأن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم 5964 فحصاً للكشف عن كورونا المستجد ليصل عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء تفشي الفيروس في الأردن إلى 622620.

الصحة السورية تسجل 52 إصابة جديدة بكورونا

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 52 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 944 حالة.

وذكرت الصحة السورية في بيان، أنه جرى تسجيل تعافي 13 حالة ليبلغ إجمالي حالات التعافي 296 حالة، فيما سجلت وفاة حالتين ليبلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة جراء الفيروس 48 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".