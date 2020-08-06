كازاخستان: تنظيم أكثر من 500 فعالية للاحتفال بمرور 175 عاما على ميلاد آباي

قال سفير كازاخسان بالقاهرة أرمان أيساجالييف، "إننا نحتفل بعدة أيام في كازاخستان بمرور 175 عاما على ميلاد الشاعر والمفكر والأديب الكازاخي آباي قونانباي، والذي يعد علامة مُشرِقة فى تاريخنا كفيلسوف وشاعر ومترجم ومُلحّن ومؤسس للأدب الوطني الكازاخي الحديث وتعكس أعماله شكل وطبيعة حياة الشعوب، وكذلك مفردات وصور الإيمان وعمق وقوة اللغة التي استخدمها هذا الشاعر العظيم".

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها، اليوم، في الندوة التي عقدت مساء الأربعاء عبر تقنية الفيديوكوانفرس بمناسبة الاحتفال بمرور 175 عاما على ميلاد الشاعر والمفكر والأديب الكازاخي العظيم آباي قونانباي.

وأوضح السفير الكازاخي، أنه سيتم تنظيم أكثر من 500 فعالية هذا العام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، احتفالا بالذكري 175 عاما على ميلاد آباي، وسوف يتم تنظيم هذا الشهر المؤتمر العلمي الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" تحت عنوان: "تراث آباي والروحانية العالمية"، في مدينة سيمي الذي سيكون الحدث الرئيسي في سلسلة الاحتفالات اليوبيلية بذكرى الشاعر العظيم.

وأضاف أيساجالييف، أن العلماء والفلاسفة المتخصصين فى الدين والذين قيّموا التراث الروحي لـ"آباي"، يولون اهتمامًا خاصًا بمفهومه عن "المسلم المثالي"، حيث لا ينطبق هذا المفهوم على الشعب الكازاخي وحده، ولكن أيضًا على كل مسلم فى العالم ولهذا اكتسب الحكيم آباي شهرته الواسعة في العالم بفضل معتقداته الدينية.

وأشار أيساجالييف، إلى أنه سيتم تنظيم المسابقات هذا العام مخصصة لإبداعات آباي تحت مسمى جائزة الدولة لأفضل الأعمال في مجال الأدب والفن بـ"جائزة آباي"، موةضحا أن مصر ساهمت في تكريم الشاعر آباي، حيث تم تسمية أحد الشوارع باسمه عام 1998 وكذلك اقامة النصب التذكاري في حديقة الحرية بوسط القاهرة في أكتوبر عام 2016، وهو بالقرب تمثال أمير الشعراء المصريين والعرب أحمد شوقي.

وتستضيف العاصمة نور-سلطان في شهر أكتوبر المقبل مؤتمرًا دوليًا بعنوان: "آباي وقضايا تحديث الوعي" الذي سيتطرق بشكل شامل إلى شخصية آباي وتراثه، وإمكانية استغلال ابداعاته لصالح كازاخستان المعاصرة في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف أيساجالييف، إلى أن الاتجاه الأبرز الآن هو ترجمة أعمال الشاعر العظيم آباي ونشرها بعشر لغات عالمية وهي العربية والإنجليزية واليابانية والإسبانية والإيطالية والصينية والألمانية والروسية والتركية والفرنسية، حيث يعمل العلماء المصريون والكازاخ معنا في هذا المؤتمر على ترجمة أعمال آباي إلى اللغة العربية، مشيرا إلى تصوير عدة أفلام وثائقية ومسلسل تلفزيوني بعنوان "آباي" حول حياة وتراث الشاعر ودوره في تطوير الثقافة الكازاخية فضلا عن تنظيم عروض مسرحية ومهرجانات موسيقية مُكرّسة للاحتفال بذكرى آباي على المستويين المحلى والدولي.

وذكر أيساجالييف، أن الرئيس قاسم جومارت توقاييف أعلن عن مبادرة هذا العام وهي تنظيم تحدي رائع على شبكة الإنترنت لقراءة أعمال آباي والتي شارك فيها العديد من العلماء ورجال الأعمال والصحفيين والمترجمين والطلاب بقراءة أشعار آباي على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار شهور عديدة، حيث شاركوا بأبيات من قصائده وعبارات من كلماته التنويرية.