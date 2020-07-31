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محمود مسلم

سفارة كازاخستان بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى

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(أ.ش.أ)
05:01 م | الجمعة 31 يوليو 2020
سفارة كازاخستان بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بحلول عيد الأضحى

سفارة كازاخستان بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بحلول عيد الأضحى

تقدمت سفارة كازاخستان في القاهرة، اليوم، باسم الشعب الكازاخي بأخلص التهاني وأطيب الأماني لمصر وشعبها الشقيق بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنية أن يعاد على كلا الشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

وذكرت سفارة كازاخستان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أننا ندعوا الله عز وجل أن يحفظ بلدينا من كل سوء، وأن ينعم علينا بنسائم رحمته، وأن يكتب الرخاء والإزدهار للشقيقتين كازاخستان ومصر اللتين تربطهما علاقات تاريخية وثيقة منذ آلاف السنين".

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