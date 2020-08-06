بعد توقف بسبب كورونا.. أم كلثوم تعود في أوبرا دبي بتقنية الهولوجرام

أعلنت قناة MBC، أنه سيتم بدء عرض كوكب الشرق أم كلثوم، بتقنية الهولوجرام من 6 إلى 8 أغسطس، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، كاشفة أنه من المقرر إضافة أغنية جديدة لبرنامج الحفل تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى.

وتبدأ أوبرا دبي في عرض حفل كوكب الشرق أم كلثوم، بتقنية الهولوجرام مرة أخرى، بعد توقف استمر فترة طويلة، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت القناة شروط الحضور المتمثلة في ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد في المقاعد، مشيرة إلى أنه سيتم تعقيم المسرح بين الاستراحات خلال الحفل.

"الهولوجرام"، عبارة عن تصوير ثلاثي الأبعاد، يسجل الضوء في جسم ليعطي شكل هذا الجسم، ليطفوا كمجسم ثلاثي الأبعاد، وتتم هذه العملية باستخدام أشعة الليزر.