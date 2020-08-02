حنان ماضي: أحب عمرو دياب وآمال ماهر.. ولم أكن أفضل أم كلثوم في صغري

قالت الفنانة حنان ماضي، إنها تحب الاستماع إلى أغاني عمرو دياب وعلي الحجار ومدحت صالح ومحمد محيي.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أنها تعشق صوت آمال ماهر كثيرًا من الفنانات السيدات، مشيدةً بآخر أغانيها.

وحول زوجها ياسر عبدالرحمن، قالت: "هو أحد عظماء الفن في مصر، له مذاق معين، ومقرف بسبب دقته في العمل، وأهم حاجة عنده شغل، وهو مش بيكسل".

وأشارت، إلى أنها لم تكن تحب أغاني السيدة أم كلثوم عندما كانت صغيرة، بسبب اختلاف طريقة غنائها، وكانت تميل إلى الأغاني الخفيفة.