رئيس التحرير

محمود مسلم

حنان ماضي: أحب عمرو دياب وآمال ماهر.. ولم أكن أفضل أم كلثوم في صغري

كتب:

شريف سليمان
05:45 ص | الأحد 02 أغسطس 2020
الفنانة حنان ماضي

الفنانة حنان ماضي

قالت الفنانة حنان ماضي، إنها تحب الاستماع إلى أغاني عمرو دياب وعلي الحجار ومدحت صالح ومحمد محيي.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أنها تعشق صوت آمال ماهر كثيرًا من الفنانات السيدات، مشيدةً بآخر أغانيها.

وحول زوجها ياسر عبدالرحمن، قالت: "هو أحد عظماء الفن في مصر، له مذاق معين، ومقرف بسبب دقته في العمل، وأهم حاجة عنده شغل، وهو مش بيكسل".

وأشارت، إلى أنها لم تكن تحب أغاني السيدة أم كلثوم عندما كانت صغيرة، بسبب اختلاف طريقة غنائها، وكانت تميل إلى الأغاني الخفيفة.

اقرأ المزيد:

حنان ماضي: ابتعدت عن الفن بسبب بنتي.. "صوتها حلو بس خوافة"

بعد غياب.. حنان ماضي تعود بأغنية سنجل جديدة

أبلة فاهيتا تغني مع حنان ماضي: أغنية كئيبة أكثر من "المال والبنون"

27 ديسمبر.. تعرف على تفاصيل حفل حنان ماضي بدار الأوبرا

حنان ماضي تروي قصة ابتعادها عن الغناء: بنتي السبب

سعر تذاكر حفل حنان ماضي القادم وطريقة الحجز

الليلة.. حنان ماضي في "الخيمة" عبر أثير "الأغاني"

حنان ماضي عن مشاركتها في "أيام السادات": صدفة

حنان ماضي تُحيي حفلا غنائيا في "ساقية الصاوي"