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وائل الفشني: أحب أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وفيروز والشيخ علي محمود

الفنان الشاب يؤكد أنه يعيش مع الموسيقى والمشايخ منذ صغره

كتب:

شريف سليمان
10:51 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
وائل الفشني

وائل الفشني

تحدث الفنان  وائل الفشني، عن المطربين المفضلين له، قائلًا إنه يفضل الاستماع إلى أغاني السيدة أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب، وجارة القمر فيروز.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc"، أنه يفضل الشيخ علي محمود ويحب الاستماع إليه كثيرًا: "أنا عايش معاه وهو أستاذي".

وتابع: "رباني أحمد عبدالعال وهو من فشن، وكان من أطيب الناس في قريتنا وحفظ كل الفشن وما حولها من القرى، القرآن الكريم، وكأن بيتنا هو الأزهر الشريف، وأنا عايش في المزيكا ومع الشيوخ من صغري".

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