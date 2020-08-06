افتتاح شباك الخدمات الالكترونية للمواطنين بالزينية شمال الأقصر

أعلن العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، افتتاح شباك الخدمات الحكومية الإلكترونية بالمركز التكنولوجي بالزينية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل التعاملات مع الجهات الحكومية عليهم.

وأضاف "الهواري"، أن شباك الخدمات الإلكترونية يقدم جميع الخدمات الحكومية عبر الإنترنت (حجز قومسيون برنامج كرامة - استعلام - تقديم عداد كهرباء ممارسة - التقديم في الخدمة العامة - خدمات التموين على موقع دعم مصر)، وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تطوير مراكز خدمات المواطنين، والعمل على تقديم خدمة أفضل للمواطن بكل شفافية ونزاهة.

ونظمت الوحدات المحلية للقرى بمدينة الزينية عددا من حملات النظافة، حيث قامت الوحدات المحلية لقرى الزينية بحري وقرية العشي وقرية الصعايدة وقرية المدامود قبلي وقرية المدامود بحري، برفع 50 طنا من التراكمات والمخلفات من الطرق داخل نطاق القرى.