غلق وتشميع كافيه بدمنهور لمخالفته قرارات الحظر

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، كافيتريا بجوار مستشفى الصدر لمخالفة قرارات الحظر، وذلك خلال حملة نفذها قسم الإشغالات، واستهدفت الحملة المحال والكافيتريات المخالفة لقرارات الحظر.

تحرر محضر إغلاق بالمخالفة المرصودة، ومازلت الحملة مستمرة حتى الساعات الأولى من صباح الغد، حسب تصريح رئيس الوحدة المحلية.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وجه رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة التنفيذية، بضرورة تكثيف واستمرار الحملات اليومية لتنفيذ القرارات بشأن غلق المقاهي والكافتيريات والمحال العامة والتجارية، وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.