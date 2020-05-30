غلق وتشميع مقهى وصالون حلاق وإيقاف 4 مخالفات بناء في بني سويف

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب وجيه عبد الرازق، اليوم السبت، تشميع وغلق مقهى وصالون حلاقة وإيقاف 4 مخالفات بناء في عدد من القرى التابعة للوحدة، في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بغلق المحال العامة، والأنشطة التجارية في المواعيد المقررة، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

وأشار إلى أن حملة بإشراف المحاسب عبد الحي سيد نائب رئيس المدينة تمكنت من ضبط وإيقاف 4 حالات لمخالفات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بقريتي إهوة ومنشأة عاصم التابعتين لمجلس قروي باروط، بينها إزالة فورية لبناء مخالف بالطابق الرابع في أحد منازل قرية أهوة، علاوة على مراجعة تراخيص عدد من المباني بمنشأة عاصم.

وأكد عبد الرازق ضبط الحملة لصالون حلاقة ومقهى مفتوح بالمخالفة لقرارات الحكومة، بالإضافة إلى التحفظ على 12 شيشة والمستلزمات الخاصة بها.