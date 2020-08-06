"بادجي".. مشروع تخرج بـ"إعلام حلوان" يروج للتبادل الثقافي بين الشعوب

اعتمد عدد من طلاب قسم الإعلام في كلية الآداب جامعة حلوان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في مشروع تخرجهم القائم على الترويج لـ"التبادل الثقافي بين الشعوب".

وكان الهدف الرئيسي للمشروع، تدعيم فكرة "تقبل الاختلاف" والتأكيد على أن سر الحياة لا يكمن ف مقولة "البقاء للأقوى" ولكن السر الحقيقي هو "الاختلاف والتنوع".

واعتمد المشروع على إيصال رسائل تؤكد ضرورة التخلي عن العنف والعنصرية تجاه الآخرين، وهو موجه بصفة خاصة للشباب.

واختار طلاب إعلام حلوان، أصحاب المشروع، طائرا يسمى "بادجي" يعشق التحليق في سماء العالم، لولعه بالاستكشاف والرغبة في معرفة المزيد، شعارًا لحملتهم، لما يحمله من دلالة على حب التنوع والمعرفة.