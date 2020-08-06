البنك الدولي يستعد لدعم لبنان في التعافي من آثار انفجار بيروت

أبدى البنك الدولي استعداده لحشد موارده من أجل دعم لبنان في التعافي من آثار الانفجار المدمر الذي وقع في منطقة ميناء بيروت عصر أول أمس الثلاثاء.

وأوضح البنك الدولي في بيانه، أنه مستعد لتقييم الأضرار والاحتياجات في لبنان لحشد التمويل العام والخاص لإعادة الإعمار والتعافي، وفقًا لـ"سكاي نيوز بالعربية".

وأضاف البيان، أن البنك الدولي مستعد أيضًا لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافي لدعم إعادة بناء الحياة وسبل العيش للمتضررين من هذه الكارثة.

ووقع انفجارًا مدمرًا يوم الثلاثاء الماضي في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، نتج عنه وفاة 135 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 5000 شخصًا.