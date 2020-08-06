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محمود مسلم

البنك الدولي يستعد لدعم لبنان في التعافي من آثار انفجار بيروت

كتب:

وكالات
03:10 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
انفجار بيروت

انفجار بيروت

أبدى البنك الدولي استعداده لحشد موارده من أجل دعم لبنان في التعافي من آثار الانفجار المدمر الذي وقع في منطقة ميناء بيروت عصر أول أمس الثلاثاء.

وأوضح البنك الدولي في بيانه، أنه مستعد لتقييم الأضرار والاحتياجات في لبنان لحشد التمويل العام والخاص لإعادة الإعمار والتعافي، وفقًا لـ"سكاي نيوز بالعربية".

وأضاف البيان، أن البنك الدولي مستعد أيضًا لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافي لدعم إعادة بناء الحياة  وسبل العيش للمتضررين من هذه الكارثة.

ووقع انفجارًا مدمرًا يوم الثلاثاء الماضي في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، نتج عنه وفاة 135 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 5000 شخصًا. 

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