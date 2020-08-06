فيزيائي عن انفجار بيروت: مستحيل أن تنفجر نيترات الأمونيوم بمفردها

قال البروفيسور في علم الفيزياء، خالد حسين، إن نيترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار بيروت، من المستحيل أن تنفجر من تلقاء نفسها.

وكان رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب قال إن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في مستودع بمرفأ بيروت، كانت سببًا في وقوع الانفجار المدمر.

وأوضح خالد حسين في حواره مع "سكاي نيوز بالعربية"، أن نيترات الأمونيوم مادة غير متفجرة من الأساس، مضيفًا: "الذين يدعون أنها انفجرت من تلقاء نفسها، هذا كلام مرفوض علميا، هذه المادة لا تنفجر من تلقاء نفسها".

وتابع: "حتى تنفجر هذه المادة بهذه السرعة الهائلة، لابد أن يضاف إليها كمية كبيرة للغاية من السكر والفحم المشتعل، أي الجمر".

وواصل حديثه: "أيضًا تحتاج لكمية ضخمة من الصواعق، حتى أن 10 صواعق غير كافية لتفجيرها".