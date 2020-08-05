ماجدة الرومي: منزل ابنة شقيقي سقط بسبب انفجار بيروت

قالت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي، إن ابنة أخيها تعيش بالحي المواجه لمرفأ بيروت، وتضررت كثيرًا، لافتة إلى أن المنزل سقط على رأسها، وأخيها جرى لحوالي 3 ساعات بالطريق ليصل إليها ووجدها مصدومة لا تستطيع الكلام.

وأضافت الفنانة ماجدة الرومي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن هناك الكثيرين في المستشفيات مصدومين بسبب الانفجار "مش قادرين يقولوا اسمهم أو يحكوا".

وأشارت إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدًا للبنان تمثل فرحة كبيرة للمواطنين، متابعة: "هذه الوقفة تعنينا أد ما تعنينا وقفة مصر والإمارات وقطر والعراق رغم ظروفها الصعبة وكل الباقيين، احترامي وتقديري للكل".