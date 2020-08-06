9 مرشحين يتنافسون على مقعد الإسماعيلية بانتخابات مجلس الشيوخ
كتب:
إبراهيم الديهي
09:16 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11 و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملا في خوض أصوات الناخبين.
يتنافس 9 مرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية على المقعد الفردي، موزعين كالأتي:
دفع حزب مستقبل وطن بمرشح وحيد للانتخابات بالإسماعيلية، كما دفع حزب الوفد الجديد بمرشح واحد، وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مرشح واحد، فضلًا عن 6 مستقلين.
وشملت قائمة المرشحين لمجلس الشيوخ في الإسماعيلية:
- اللواء عادل عبدالغني.
- رمضان إمام.
- نصار حسن إبراهيم.
- اللواء رضا عبدالمطلب.
- عقيد أحمد محمد غريب.
- محمود محمد منير عبدالفتاح.
- عبير إسماعيل.
- وليد فؤاد.
- ومحسن قرقر.