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9 مرشحين يتنافسون على مقعد الإسماعيلية بانتخابات مجلس الشيوخ

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إبراهيم الديهي
09:16 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أيام قليلة ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وبالتحديد بداية من يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، ويومي 11 و12 للمصريين داخل مصر، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية منافسة شرسة بين المرشحين علي المقاعد الفردية أملا في خوض أصوات الناخبين.

يتنافس 9 مرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية على المقعد الفردي، موزعين كالأتي:

دفع حزب مستقبل وطن بمرشح وحيد للانتخابات بالإسماعيلية، كما دفع حزب الوفد الجديد بمرشح واحد، وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مرشح واحد، فضلًا عن 6 مستقلين.

وشملت قائمة المرشحين لمجلس الشيوخ في الإسماعيلية:

  1. اللواء عادل عبدالغني.
  2. رمضان إمام.
  3. نصار حسن إبراهيم.
  4. اللواء رضا عبدالمطلب.
  5. عقيد أحمد محمد غريب.
  6. محمود محمد منير عبدالفتاح.
  7. عبير إسماعيل.
  8. وليد فؤاد.
  9. ومحسن قرقر.

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