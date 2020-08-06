مصرع ربة منزل في كفر الشيخ: المباحث تعثر على كلبش بالسرير

لقت ربة منزل مقيمة بمدينة مسير التابعة لمركز كفر الشيخ، مصرعها إثر تناولها حبة حفظ الغلال السامة المعروفة بـ"الحبة القاتلة"، واتهمت أسرتها زوجها بتعذيبها للخلاص منها بسبب المشكلات العائلية بينهما، بعد قيامها بإنجاب 3 بنات، وألقي القبض على الزوج، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة.

كان العميد عبدالحليم فايد مأمور مركز كفر الشيخ، تلقى إشارة من مستشفى كفرالشيخ العام، بوصول "ن.ح.إ" 32 عاما من مدينة مسير، مصابة بحالة إعياء شديدة وتوفيت خلال محاولة إسعافها داخل المستشفى، وأوضح زوجها أنها تناولت الحبة القاتلة.

وأخطر اللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، الذي قرر تشكيل فريق بحث قاده المقدم عمرو عوض رئيس مباحث مركز كفرالشيخ، ومعاونيه الرائد عبدالله عدلي، والنقيب إسلام محمد عبدالله، لسرعة كشف غموض الحادث.

وأكدت التحريات وجود خلافات بين المجني عليها وزوجها، وألقي القبض على الزوج الذي اتهمته أسرة الزوجة المجني عليها بقتلها، الا أنه أنكر قتل زوجته وقرر أنها تناولت حبة حفظ الغلال السامة "الحبة القاتلة"؛ للخلاص من حياتها.

من جانبه أتهم شقيقها زوجها بقتلها، وقال إنها لم ترد العيش معه وقررت الانفصال عنه، وفي وفقة عرفات جاءت إلينا غاضبة فأتى زوجها ليصالحها ويأخذها معه، ومن هنا بدأ التعذيب، وفي العيد حاولنا الوصول إليها بشتى الطرق لكننا لم نعرف عنها أي شيء.

وأوضح قائلا: "لقد ذهب بها إلى المستشفى لكن باسم ليس اسمها، واتصل بي وقال لي أختك اختفت وتعالى ندور عليها، حتى أبلغتنا المستشفى العلم أنها توفيت"، وجاء رئيس مباحث كفر الشيخ ليعاين الحادث في بيت زوجها، ليكتشف وجود كلبش مربوط في السرير وباب الغرفة محطم.

وقررت النيابة العامة حبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة.