16 أغسطس.. بدء تسليم 716 وحدة بـ "سكن مصر" في 6 أكتوبر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة سيبدأ يوم الأحد 16 أغسطس 2020 في تسليم 716 وحدة للفائزين بها بمشروع سكن مصر "المرحلة الأولى" بالمدينة، مشيراً إلى أنَّه سيتمّ تسليم الوحدات على أيام متتالية حتى يوم الإثنين 5 أكتوبر 2020 طبقاً للمواعيد المعلنة من الجهاز، وتمّ تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة تسليم الوحدات.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنَّه سيتمّ تسليم وحدات العمارة رقم 88، يوم الأحد 16/8/2020، ووحدات العمارة رقم 89، يوم الإثنين 17/8/2020، ووحدات العمارة رقم 90، يوم الثلاثاء 18/8/2020، ووحدات العمارة رقم 82، يوم الأربعاء 19/8/2020، ويوم الخميس 20/8/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأضاف "النجار"، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 81، يوم الأحد 23/8/2020، ووحدات العمارة رقم 98، يوم الإثنين 24/8/2020، ووحدات العمارة رقم 99، يوم الثلاثاء 25/8/2020، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الأربعاء 26/8/2020، ويوم الخميس 27/8/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 74، يوم الأحد 30/8/2020، ووحدات العمارة رقم 73، يوم الإثنين 31/8/2020، ووحدات العمارة رقم 72، يوم الثلاثاء 1/9/2020، ووحدات العمارة رقم 66، يوم الأربعاء 2/9/2020، ويوم الخميس 3/9/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 65، يوم الأحد 6/9/2020، ووحدات العمارة رقم 64، يوم الإثنين 7/9/2020، ووحدات العمارة رقم 63، يوم الثلاثاء 8/9/2020، ووحدات العمارة رقم 62، يوم الأربعاء 9/9/2020، ويم الخميس 10/9/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 61، يوم الأحد 13/9/2020، ووحدات العمارة رقم 1، يوم الإثنين 14/9/2020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الثلاثاء 15/9/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأربعاء 16/9/2020، ويوم الخميس 17/9/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد 20/9/2020، ووحدات العمارة رقم 84، يوم الإثنين 21/9/2020، ووحدات العمارة رقم 85، يوم الثلاثاء 22/9/2020، ووحدات العمارة رقم 86، يوم الأربعاء 23/9/2020، ويوم الخميس 24/9/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 83، يوم الأحد 27/9/2020، ووحدات العمارة رقم 87، يوم الإثنين 28/9/2020، ووحدات العمارة رقم 100، يوم الثلاثاء 29/9/2020، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الأربعاء 30/9/2020، ويوم الخميس 1/10/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

وذكر رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 53، يوم الأحد 4/10/2020، ووحدات العمارة رقم 52، يوم الإثنين 5/10/2020، مشيراً إلى أن مساحة المشروع 125 فداناً، على طريق الواحات بجوار منطقة الـ800 فدان، ويبلغ إجمالي عمارات مشروع سكن مصر 177 عمارة سكنية يتخللها 12 وحدة إدارية و36 وحدة تجارية داخل العمارات، بجانب منطقة مباني الخدمات والتي يجري بها تنفيذ (مدرسة تعليم أساسي - حضانة - وحدة صحية - سوق تجارية).