مصرع طفلة وإصابة والدتها صدمهما "تروسيكل" في سوهاج

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها وأصيبت والدتها، إثر اصطدام دراجة بخارية "تروسيكل" بهما أثناء سيرهما في الشارع بدائرة مركز ساقلته بسوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول كلاً من "إسراء.م.ا"، 3 سنوات، "جثة هامدة"، ووالدتها "بخيته.ع.ع"، 40 عاما، ربة منزل، مصابة بكسر بالأصبع الأوسط باليد اليسرى، وتقيمان بناحية الجلاوية إثر حادث دراجة نارية "تروسيكل".

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، بسؤال الثانية قررت بأنه أثناء حمل ابنتها وسيرها بذات الناحية اصطدمت بهما دراجة نارية "تروسيكل" دون لوحات معدنية قيادة "حماده.ح.م"، 17 عاما، طالب، ويقيم بندر ساقلته، ما نتج عنه إصابتها ووفاة ابنتها واتهمت قائد التروسيكل بالتسبب فـي الحادث ونفت الشبهة الجنائية.

بسؤال قائد التروسيكل قرر بأنه فوجئ بالمذكورتين أمامه ولم يتمكن من مفاداتهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.