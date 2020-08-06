إصابة الفنانة المصرية نانسي صلاح في تفجيرات بيروت

أصيبت الفنانة الشابة نانسي صلاح، بجروح في يدها، إثر الانفجار الضخم الذي شهدته بيروت مساء الثلاثاء، وتسبب في مقتل أكثر من 130 شخصًا وإصابة نحو 4 آلاف آخرين.

ونشرت نانسي صلاح، عبر خاصية الاستوري، على حسابها الشخصي بفيس بوك، صورة لها وهي داخل أحد المستشفيات، تظهر فيها الجروح التي صاحبتها نتيجة الانفجار، مُعلقة بقولها: "الحمد لله على كل شيء".

وتتواجد نانسي صلاح، في بيروت الفترة الحالية، لتصوير مشاهدها في مسلسل "أسود فاتح" للفنانة هيفاء وهبي، إذ يواجه أبطال المسلسل مصيرا مجهولا بعد تدمير موقع التصوير في لبنان، حيث انتشرت صورا توضح آثار التدمير في الواجهات الزجاجية داخل ‏موقع التصوير جراء الانفجار.

وعلمت "الوطن" من مصادرها، أنّ المسلسل سيتوقف تصويره لفترة، لحين الانتهاء من الأزمة التي تمر بها لبنان، مؤكدا أنّ كل طاقم العمل بخير سواء من النجوم المصريين واللبنانيين.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة هيفاء وهبي وروجينا وصبري فواز وغيرهم، تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

والمسلسل التعاون الأول الذي يجمع بين شركة "صباح أخوان" وهيفاء وهبي، ويجسد العمل عودة هيفاء وهبي لدراما رمضان بعد آخر أعمالها في 2018 بمسلسل (لعنة كارما).