نانسي صلاح تطير إلى لبنان لاستكمال تصوير "أسود فاتح" بعيد عيد الأضحى

تعيش الفنانة نانسي صلاح، حالة من النشاط الفني، فتصور حاليا دورها في مسلسل "طلقني شكرا"، مع عدد من الفنانين الشباب، بالإضافة إلى قصة "أمل حياتي"، مع حنان مطاوع.

وتستعد للسفر بعد عيد الأضحى، لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل "أسود فاتح" مع هيفاء وهبي بلبنان، حيث عاد فريق العمل منذ أيام للتصوير، بعدما توقفوا عدة أشهر تسببت في خروج المسلسل، من السباق الرمضاني الماضي بسبب جائحة كورونا.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.