الدقة والشلولو.. أبرز أكلات الأقباط في "صوم العذراء"

يبدأ الأقباط الأرثوذكس غدا الجمعة، صوم العذراء مريم لمدة 15 يوما، وهو من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك.

ويتميز هذا الصوم بالأكلات القبطية المميزة، فحرصا على الزهد يلجأ بعض الأقباط لصومه على الماء والملح دون الزيت، ولا يتناولون السمك رغم السماح به، ويقبلون على عمل "الدقة" وهي أكلة من "السمسم والملح والبهارات المطحونة"، فضلا عن تناول الملوخية دون طبخ وهو ما يسمى بـ"الشلولو"، وهي عبارة عن "ملوخية ناشفة" ومياه باردة وثوم وبصل دون طهي.

وبحسب الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة المنيا، فصوم السيدة العذراء صامه الرسل أنفسهم لما رجع توما الرسول من التبشير في الهند.

وقال الأنبا ديمتريوس: "عندما عاد توما الرسول سأل الرسل عن السيدة العذراء، قالوا له إنّها قد ماتت، فقال لهم (أريد أن أرى أين دفنتموها!)، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا الجسد المبارك. فبدأ يحكي لهم أنّه رأى الجسد صاعدا، فصاموا 15 يومًا من أول مسرى حتى 15 مسري، فأصبح عيد للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطي".

ويأتي احتفال الأقباط بهذا الصوم بطعم مختلف هذا العام، فرغم الفتح التدريجي للكنائس الذي تم خلال الأسابيع الماضية واكتمل الإثنين الماضي في كنائس الكرازة المرقسية داخل مصر، إلا أنّ تداعيات فيروس كورونا المستجد، تلقي بظلالها عليه.

ورغم فتح الكنيسة كافة الكنائس والأديرة الأثرية التي تحمل اسم العذراء مريم أمام الأقباط للصلاة والزيارة والتبرك، إلا أنّها منعت النهضات الروحية وموالد العذراء التي كانت تقام في هذا الموعد كل عام، بكل الكنائس والأديرة التى تحمل اسم العذراء، وأشهرها دير السيدة العذراء بجبل "درنكة" في أسيوط، والذي يستقبل نحو مليونى زائر سنويا، إضافة إلى كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة مسطرد في القليوبية.

وتقام القداسات باشتراطات احترازية للوقاية من وباء كورونا منها تقليل عدد المصلين ليكون هناك "مصلى لكل دكة" مع ارتداء الكمامة إجباريا، وحجز القداسات مسبقا، وبث النهضات الروحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت "أون لاين"، منعا للتجمعات.

وبحسب المراجع الكنسية، صوم العذراء هو الوحيد الذي فرضه الشعب على الكنيسة الأرثوذكسية، ومُعترف به أيضا في الكنائس الأخرى، وإن اختلفت التوقيتات والمدد، فمدته عند الروم الأرثوذكس 15 يوما مثلما الكنيسة القبطية، و5 أيام فقط عند "السريان الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس"، بينما يقتصر عند الروم الكاثوليك على يومي الجمعة بين 1 و14 أغسطس من كل عام، ويصوم "الكلدان الكاثوليك" يوما واحدا.