غدا.. الأقباط يبدأون صوم "العذراء" لمدة 15 يوما دون "موالد"

يبدأ الأقباط الأرثوذكس، غدًا الجمعة، صوم العذراء مريم، لمدة 15 يوماً، ويُعد من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك.

ويأتي احتفال الأقباط بهذا الصوم بطعم مختلف هذا العام، فرغم الفتح التدريجي للكنائس الذي تم خلال الأسابيع الماضية واكتمل الإثنين الماضي في كل كنائس الكرازة المرقسية داخل مصر، إلا أن تداعيات فيروس كورونا المستجد، تلقي بظلالها عليه.

ورغم فتح الكنيسة جميع الكنائس والأديرة الأثرية التي تحمل اسم العذراء مريم أمام الأقباط للصلاة والزيارة والتبرك، لكن منعت النهضات الروحية وموالد العذراء التي كانت تقام في هذا الموعد كل عام، بكل الكنائس والأديرة التى تحمل اسم العذراء، وأشهرها دير السيدة العذراء بجبل "درنكة" في أسيوط، والذي يستقبل نحو مليوني زائر سنوياً، إضافة إلى كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة مسطرد في القليوبية.

وفيما ستقام القداسات باشتراطات احترازية للوقاية من وباء كورونا منها تقليل عدد المصلين ليكون هناك "مصلي لكل دكة" مع ارتداء الكمامة إجباريًا، وحجز القداسات مسبقًا، وسيتمّ بث النهضات الروحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الأنترنت "أون لاين"، منعًا للتجمعات.