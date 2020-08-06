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7 معلومات عن "صوم العذراء" لدى الطوائف المسيحية: يبدأ غدا عند الأقباط

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مصطفى رحومة:
09:42 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
دورة إيقونة العذراء أشهر طقوس احتفالات موالد العذراء بالكنائس الأرثوذكسية

دورة إيقونة العذراء أشهر طقوس احتفالات موالد العذراء بالكنائس الأرثوذكسية

يبدأ الأقباط الأرثوذكس غدا الجمعة، صوم العذراء مريم لمدة 15 يوما، وهو من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك.

وبحسب المراجع الكنسية:

- يُعد صوم العذراء هو الوحيد الذي فرضه الشعب على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- مُعترف به أيضا في الكنائس الأخرى، وإن اختلفت التوقيتات والمدد.

- مدته عند الروم الأرثوذكس 15 يوما مثلما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- مدته 5 أيام فقط عند "السريان الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس".

- يقتصر عند الروم الكاثوليك على يومي الجمعة بين 1 و14 أغسطس من كل عام.

- يصوم "الكلدان الكاثوليك" يوما واحدا.

- تبدأ الكنيسة الكاثوليكية صومه أول أغسطس وحتى يوم 15 من ذات الشهر.

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