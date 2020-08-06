7 معلومات عن "صوم العذراء" لدى الطوائف المسيحية: يبدأ غدا عند الأقباط
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مصطفى رحومة:
09:42 ص | الخميس 06 أغسطس 2020
يبدأ الأقباط الأرثوذكس غدا الجمعة، صوم العذراء مريم لمدة 15 يوما، وهو من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك.
وبحسب المراجع الكنسية:
- يُعد صوم العذراء هو الوحيد الذي فرضه الشعب على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
- مُعترف به أيضا في الكنائس الأخرى، وإن اختلفت التوقيتات والمدد.
- مدته عند الروم الأرثوذكس 15 يوما مثلما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
- مدته 5 أيام فقط عند "السريان الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس".
- يقتصر عند الروم الكاثوليك على يومي الجمعة بين 1 و14 أغسطس من كل عام.
- يصوم "الكلدان الكاثوليك" يوما واحدا.
- تبدأ الكنيسة الكاثوليكية صومه أول أغسطس وحتى يوم 15 من ذات الشهر.