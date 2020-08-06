7 معلومات عن "صوم العذراء" لدى الطوائف المسيحية: يبدأ غدا عند الأقباط

يبدأ الأقباط الأرثوذكس غدا الجمعة، صوم العذراء مريم لمدة 15 يوما، وهو من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك.

وبحسب المراجع الكنسية:

- يُعد صوم العذراء هو الوحيد الذي فرضه الشعب على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- مُعترف به أيضا في الكنائس الأخرى، وإن اختلفت التوقيتات والمدد.

- مدته عند الروم الأرثوذكس 15 يوما مثلما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- مدته 5 أيام فقط عند "السريان الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس".

- يقتصر عند الروم الكاثوليك على يومي الجمعة بين 1 و14 أغسطس من كل عام.

- يصوم "الكلدان الكاثوليك" يوما واحدا.

- تبدأ الكنيسة الكاثوليكية صومه أول أغسطس وحتى يوم 15 من ذات الشهر.