وزراء ومحافظون يبحثون آليات دمج العائدين من الخارج في مشروعات التنمية

عقدت وزارة التنمية المحلية، اليوم، اجتماعًا موسعًا، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، ضم كلاً من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونيڤين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بجانب محافظي البحر الأحمر والفيوم والمنيا وبنى سويف وسوهاج وأسيوط والأقصر وقنا والوادي الجديد، إضافة إلى نائب الرئيس التنفيذى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستعرض الاجتماع جهود التعاون المشترك في مبادرة "نورت بلدك" للتعرف على بيانات المصريين العائدين من الخارج، تمهيدًا لدمجهم فى خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات، وتوفير فرص عمل لهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باستيعاب العمالة العائدة من الخارج والمتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

وناقش الحاضرون مقترحات بعرض فرص المصريين العائدين من الخارج للقيام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من خلال مبادرة "مشروعك" أو برامج تنمية المشروعات الاستثمارية المتاحة بمختلف المجالات والقطاعات.

وشهد الاجتماع عددًا من التوصيات والمقترحات، منها إطلاق موقع إلكتروني للعائدين من الخارج، يشمل البيانات الأساسية لكل شخص، وحصرًا لفرص المشروعات المتاحة، وكذلك توفير خط ساخن لتلقى استفسارات أو مقترحات العمالة العائدة.