عاجل.. الرئيس الفرنسي يصل إلى لبنان

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، حسب ما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أمس، أنّ رئيس الوزراء حسان دياب، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبلغه فيه أنّه سيزور بيروت اليوم لمساعدة لبنان في هذه المرحلة العصيبة جراء الانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري للعاصمة.

وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية أنّ دياب وجّه الشكر لماكرون، مثمّنا وقوف فرنسا الدائم بجانب لبنان، مشيرة إلى أنّ رئيس الوزراء اللبناني وضع الرئيس الفرنسي في صورة الكارثة التي أصابت لبنان.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تقديره لمبادرة الرئيس الفرنسي، إرسال 3 طائرات مجهزة بمعدات طبية إلى بيروت، منوها في هذا الصدد بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وتقديره لدعم فرنسا الذي ينطلق من حرص كبير وثابت على سيادة لبنان واستقراره.