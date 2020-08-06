إقبال محدود على لجنة تظلمات الثانوية العامة في البحيرة

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، تلقي أول طلبات التظلم من طلاب وطالبات الثانوية العامة لعام 2020، وذلك بمدرسة عاشور العبد بنين بمدينة دمنهور، على أن يستمر تلقى التظلمات لمدة 15 يوماً.

وشهدت المدرسة محل تلقى التظلمات، توافد عدد محدود من طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور، لتقديم أوراقهم الخاصة بالمواد الدراسية المتضررين من نتائجها، مؤكدين أن ضعف درجاتهم نتيجة لخطأ في التصحيح، وهو ما ستقرره نتيجة التظلم الخاصة بهم.

تم استقبال الطلاب وأولياء أمورهم وسط إجراءات احترازية مشددة من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.