عندليب الدقي ونسر الصعيد.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع انتشار فيروس كورونا ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

المسلسلات التلفزيونية

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً.

نايل دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 1 مساء، و"الضوء الشارد" الساعة 2 مساء، و"زيزينيا ج2: الليل والفنار" الساعة 5 مساء، و"النساء قادمون" الساعة 6 مساء، و"حواري بوخاريست" الساعة 7 مساء، و"العميل ١٠٠١" الساعة 8 مساء، ومسلسل "حارة اليهود" الساعة 10 مساء.

الأفلام

MBC2

عرض فيلم "The Untouchables" الساعة 3.30 مساء، و"Hell or High Water" الساعة 6 مساء، وفيلم "Smokin' Aces" الساعة 8 مساء، وفيلم "The Infiltrator" الساعة 10 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم "عجميستا" الساعة 5.30 مساء، و"عندليب الدقي" الساعة 8، و"نقطة رجوع" الساعة الساعة 10 مساء، و"حصل خير" الساعة 12 صباحا.

سيما

عرض فيلم "أنا المجنون" الساعة 4 مساء، و"صعيدي في الجامعة الأمريكية" الساعة 7.30 مساء، و"عيب يا لولو .. يا لولو عيب" الساعة 11 مساء.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج معكم منى الشاذلي الساعة 9 مساء.

دبي

عرض برنامج "فاشن ستار" الساعة 8 مساء.