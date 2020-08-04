التجربة الدنماركية وبـ 100 وش.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "اللي بالي بالك" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "مفيش فايدة" الساعة 8 مساء، وفيلم الماء والخضرة والوجه الحسن الساعة 10 مساء، وفيلم "آخر كلام" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "عشرة على عشرة" الساعة 4 مساء، وفيلم "التجربة الدنماركية" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "سواق الهانم" الساعة 11 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم Contagion الساعة 3:30 مساء، وفيلم Battle: Los Angeles الساعة 5:30 مساء، وفيلم 10 Cloverfield Lane الساعة 8 مساء، وفيلم Passengers الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً، و"طلعت روحي" الساعة 12 منتصف الليل.

DMC دراما

عرض مسلسل "النوة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "حلاوة الدنيا" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الأول الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج التلفزيونية

قناة CBC

عرض برنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا" الساعة 3:30 مساء، وبرنامج "من مصر" الساعة 11 مساء

قناة DMC

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" الساعة 3 مساء، وبرنامج "لعلهم يفقهون" الساعة 4 مساء، وبرنامج "مساء دي إم سي" الساعة 9 مساء، وبرنامج "صاحبة السعادة" الساعة 11 مساء.