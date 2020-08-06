زحام في بداية مشوار تظلمات الثانوية العامة بالجيزة

تزاحم أولياء أمور وطلاب الثانوية أمام مدرسة السعيدية الثانوية بشارع جامعة القاهرة بالجيزة في أول أيام فتح باب التظلمات، حيث من المقرر تقديم التظلمات الخاصة بمحافظة الجيزة، واصطفوا في طوابير على مسافات ضيقة فيما بينهم أم مكاتب التصوير لتصوير الأوراق اللازمة، وتزاحموا أمام مدخل المدرسة لشراء نماذج الإجابة الرسمية للمواد التي يرغبون في التظلم لإعادة احتساب درجاتهم.

واشتكى خالد فاروق، ولي أمر أحد الطلاب، من ارتفاع رسوم التظلم المقدرة بـ 102 جنيها، والتي يمكن دفعها من خلال خدمة "فوري"، حيث يحصل القائمون على الخدمة على 8 جنيهات إضافية.

وقال "فاروق": "كتير 100 جنيه رسوم، خصوصا إني هقدم في 4 مواد، وابني بقيله على المجموع اللازم لدخول هندسة حاجات بسيطة، وممكن ربنا يكرمه بدرجة أو اتنين".

وقالت هالة الدسوقي، والدة الطالبة سما السماح: "النتائج وحشة وأنا بنتي ممتازة ومع ذلك جايبه 68%، مشيرة إلى أنها ستتقدم بتظلم في كل المواد، وهو ما سيزيد تكلفته على 700 جنيه، وهو ما وصفته بأنه مبلغ كبير جدا، ومش عارفة هما عاملين كده عشان يلموا فلوس ولا إيه"، حسب قولها.

وتساءلت: "الامتحانات كانت سهلة ومش عارفين سبب المجموع الوحش ده إيه، هل هو تشابه أسماء مثلا"، لافتة إلى أن هناك تشابها في الأسماء فعلا بين ابنتها وإحدى زميلاتها.

واشتكت رحاب ياسين، والدة أحد الطلاب، من الزحام قائلة: "الزحام غير طبيعي، ومش كل الزحام ده مع نسبة النجاح اللي اعلنوا عنها"، مشيرة إلى أن ابنها كان يعيد السنة الدراسية بسبب 3 مواد، ورسب فيها جميعا مرة أخرى، رغم ثقته أنه "حل كويس"، على حد قولها.