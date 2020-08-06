أسوان تستعد لانتخابات "الشيوخ" بتجهيز 255 لجنة فرعية

استكملت محافظة أسوان استعداداتها لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، والتى ستُجرى خلال يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن ومديري الجهات المعنية بوضع اللمسات النهائية لإعداد وتجهيز المقار واللجان الانتخابية بإجمالي 255 لجنة فرعية، و8 لجان عامة، وشدد على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي.

وأكد ضرورة أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، لافتًا إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بتطهير وتعقيم اللجان، مع تركيب بوابات للتعقيم أمامها، علاوة على توفير المطهرات والصابون، والالتزام بارتداء الكمامات، فضلًا عن توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة، وكذلك كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.