تعرف على مبادرة "نورت بلدك" لتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج

أطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة "نورت بلدك" بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، وذلك للتعرف على بيانات المصريين العائدين من الخارج؛ تمهيداً لدمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باستيعاب العمالة العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

وفي النقاط التالية نتعرف على أهداف المبادرة:

- قمنا بتحليل بيانات العائدين من الخارج من خلال استمارة "نوّرت بلدك" التي ساعدت في تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا.

- إعادة دمج هذه العمالة في خطط التنمية، في المهن التي يمتهنونها والمهارات المتوافرة لديهم، ونستعد بالتعاون مع المحافظات المختلفة لمعرفة فرص العمل المتاحة في كل محافظة وفرص الاستثمار الممكنة.

- تتسق تلك الفرص مع إمكانات العمالة العائدة، وتتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة؛ وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.

- تصدّرت مهن المسجلين في استمارات "نورت بلدك" العمالة الفنية الحرفية، الإدارة والتسويق، المجال التجاري والمصرفي، الهندسة والبناء، والسياحة والفنادق، والزراعة والصيد، ومن أبرز محافظات الوجه القبلي سوهاج، أسيوط، المنيا، وقنا، والوجه البحري الدقهلية، القاهرة، الغربية، الشرقية، الجيزة، الوادي الجديد، وكفر الشيخ.

- فرص العمل المتاحة بالمحافظات المختلفة للاستفادة من استمارة "نوّرت بلدك" وما تتضمنه من بيانات دقيقة تحتوي على المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا.

- توفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم والمتلائمة مع تلك المهارات وتعزيز كفاءاتهم، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة.