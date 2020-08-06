موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الدائرة المستديرة متابعة استئناف أولى مباريات بطولة الدوري المصري بعد فتوقف استمر لأشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة أنها تعود بمباراة من العيار الثقيل، حيث يلتقي الزمالك ونظيرة المصري البوسعيدي في إطار المؤجلات للجولة الـ14.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الثامنة مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 14 للمسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد المصري

وتعرض المباراة الأولي من استئناف الدوري المصري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، حيث خاض 16 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 4 أخريات، وتعرض للخسارة في 3 مباريات.

بينما يحل المصري في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، حيث لعب 16 مباراة، حقق الفوز 5 منها، وتعادل في 5 مباريات، وتعرض للخسارة في 6 مباريات.