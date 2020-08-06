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محمود مسلم

إصابة 24 فرنسيا في انفجار بيروت

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أ ش أ
12:19 م | الخميس 06 أغسطس 2020
إنفجار بيروت

إنفجار بيروت

أعلن سكرتير دولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بفرنسا، جان باتيست ليموين، إصابة 24 فرنسيا في انفجار مرفأ بيروت، بينهم 3 في حالة خطيرة.

وأورد راديو "أوروبا 1" اليوم الخميس، هذا النبأ دون مزيد من التفاصيل.

وكانت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، أعلنت في وقت سابق أنّ المهندس الفرنسي جان مارك بونفيس - الذي يعيش في لبنان للمشاركة في مشاريع ترميم مبان تراثية دمرتها الحرب - بين الضحايا الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في انفجار مرفأ بيروت.

يذكر أنّ انفجار بيروت نتج بحسب السلطات اللبنانية، عن تخزين 2750 طنّا من نيترات الأمونيوم داخل مستودع في مرفأ المدينة "من دون أيّ تدابير للوقاية"، ويعتبر هذا الانفجار الأضخم في تاريخ لبنان الذي شهد سنوات شديدة الاضطراب منذ عقود.

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