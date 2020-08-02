ارتداء القناع إجباري في 69 بلدية بمحافظة "مايين" غرب فرنسا

أعلنت محافظة "مايين" الواقعة غرب فرنسا أن ارتداء القناع سيكون إجباريا اعتبارا من غد الاثنين في الأماكن العامة في 69 بلدية بالمحافظة بسبب انتقال وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" سريعا.

وذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية، اليوم، أن هذاالقرار سيشمل "لافال" ومجتمع بلديات "بييه دو شاتو - جونتييه" ومجتمع بلديات "إرني" وكذلك بلديات "مايين و"إيفرون" و"كراون" و"رينازي" وهم القطاعات الأكثر تضررا بالفيروس.

من جانبه، قال محافظ "مايين"، جان فرانسوا تريفيل، إنه منذ أسبوعين، أكدت مؤشرات محافظة "مايين" التداول النشط للفيروس وتستمر الأزمة الصحية وتهدد بالتفاقم إذا لم تتخذ إجراءات صارمة للحد من انتشاره، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأوضح تريفيل أنه إذا قام كل سكان المحافظة بتطبيق التعليمات واحترامها، فستتطور المؤشرات الصحية في الاتجاه الصحيح، لذا فإن هذه المعركة هي شأن الجميع.

وجرى تسجيل العديد من الحالات المصابة بالفيروس عقب اكتشاف بؤر جديدة في المحافظة هذا الأسبوع، مما يؤثر بشكل رئيسي على الأعمال التجارية والأشخاص الضعفاء أو غير المستقرين في الهياكل الاجتماعية أو الطبية-الاجتماعية.